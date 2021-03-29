Гинцбург рассказал о низкой эффективности вакцин от COVID-19 у алкоголиков

Вакцины от COVID019, включая «Спутник V», не действуют, если в крови человека уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%. Об этом сообщил директор Института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет газета «Известия».

«Я как-то раз прикинул, бреясь утром перед зеркалом, — это полтора стакана водки в день. Не так уж и много для России. Но, оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться», — cказал Гинцбург.

Как известно, для того, чтобы антитела в организме выработались, клетки должны делиться.

«То же самое происходит из-за постоянно приема наркотиков. Впрочем, под удар еще попадают пациенты, которые пьют цитостатики (группа противоопухолевых препаратов), — то есть находятся в активной стадии лечения рака. Эти лекарства подавляют деление их онкологических клеток, а также всех других», — отметил он.

Ранее Гинцбург выразил мнение, что заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом эпидемии COVID-19.