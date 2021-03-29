Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Камчатки

В акватории Тихого океана в 198 км от восточного побережья было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.

По его данным, сейсмособытие произошло в понедельник, 29 марта в 06.38 по местному времени (21.38 мск 28 марта).

«Магнитуда 4.9. Данные будут уточняться», — говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС сообщили, что жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов.