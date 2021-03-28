Жительница Самары погибла из-за падения снега с крыши

В Самаре женщина скончалась в результате падения снега с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, еще одна женщина получила ранения в результате инцидента. Обе жительницы были доставлены в больницу, где наступила смерть одной из них.

Региональная прокуратура инициировала проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведомство отмечает, что сход снега произошел вечером в воскресенье на улице Металлистов.

«Прокурором Кировского района Самары организована проверка соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок очистки снега с кровли и карнизов», — уточнил собеседник.

Там также добавили, что на месте происшествия работает прокурор Кировского района Иван Макогон.

Ранее стало известно, что в Вологде снег со льдом упал на коляску с ребенком.