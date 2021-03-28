Ребенок сломал позвоночник на квесте в Петербурге

Шестилетний ребенок сломал позвоночник во время прохождения квеста в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360» со ссылкой на мать пострадавшего.

По словам женщины, инцидент произошел 23 февраля, ее сын упал с высоты собственного роста из-за разрушения сборной лестницы, которая является одним из этапов прохождения квеста. Сразу после произошедшего родители отвезли мальчика в травматологию, там им посоветовали оставить ребенка на неделю дома, чтобы проследить за его состоянием.

«Потом в течение недели у ребенка разболелись ноги, появились жалобы, и мы поехали заново делать МРТ, чтобы проверить, связаны ли боли в ногах с его падением. Выяснилось, что компрессионный перелом позвоночника», – рассказала мать.

Впоследствии женщина обратилась с жалобой в Следственный комитет, в Роспотребнадзор и в прокуратуру, а также написала губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

В региональном управлении СК сообщили телеканалу, что получили жалобу и начали проверку.