Большинство американцев недовольны миграционной политикой Байдена

Американцы высказали свое отношение к миграционной политике президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал ABC News, который провел опрос совместно с компанией Ipsos.

Респондентам предложили высказать мнение по ситуации с мигрантами на границе с Мексикой, а также о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия.

Согласно представленным данным, действия американского политика в данных направлениях вызывают недовольство у 57% опрошенных американцев. При этом, по мнению 54%, ситуация с мигрантами на америко-мексиканской границе является «кризисом».

В свою очередь 42% респондентов считают, что говорить о «кризисе» еще рано, а всего 4% заявили, что в этом вопросе нет серьезной проблемы.

По теме оборота огнестрельного оружия 66% выступили за принятие закона, который позволит снизить уровень насилия. При этом 34% опрошенных высказались за защиту прав американцев на владение разнообразным оружием.

Ранее стало известно, что США выделили $86 млн, чтобы разместить мигрантов в отелях.