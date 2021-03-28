Мясников напомнил россиянам об инфекционном происхождении рака

Развитие некоторых видов рака может спровоцировать вирус папилломы человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Его словам приводит РИА «Новости».

«Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь», – отметил эксперт.

Врач пояснил, что около 50 вариантов вируса папилломы человека могут воздействовать на слизистые, вызванные этим изменения «дают толчок раку». Так, попадая в клетку, патоген вызывает мутации в ее ДНК, которые приводят к перерождению клетки в раковую.

По словам Мясникова, кроме рака шейки матки вирус папилломы человека может спровоцировать развитие онкологических заболеваний горла, головы и шеи, а также мужского полового органа. В качестве меры предосторожности врач призвал вакцинироваться от вируса и регулярно проходить медицинское обследование.

Ранее Мясников назвал переизбыток кальция симптомом рака.