В Волгограде на мусороперерабатывающем заводе нашли тела двух новорожденных

На мусороперерабатывающем заводе в Волгограде нашли тела двух новорожденных детей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные», — сказал источник.

Он уточнил, что начата проверка. Другие детали не приводятся. Официальных комментариев не поступало.

Ранее в комплексе переработки отходов в Подмосковье нашли тело младенца.