В Волгограде на мусороперерабатывающем заводе нашли тела двух новорожденных
Карина Казанцева
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На мусороперерабатывающем заводе в Волгограде нашли тела двух новорожденных детей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные», — сказал источник.
Он уточнил, что начата проверка. Другие детали не приводятся. Официальных комментариев не поступало.
Ранее в комплексе переработки отходов в Подмосковье нашли тело младенца.
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