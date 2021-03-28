СК начал проверку после смерти лыжника в Хибинах

Следственное управление СК России по Мурманской области начало доследственную проверку после смерти лыжника, который упал со склона горы в Хибинах. Об этом пишет ТАСС.

«Следственным отделом по городу Апатиты проводится доследственная проверка по факту гибели лыжника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три лыжника из Санкт-Петербурга катались на необорудованном склоне горы Айкуайвенчорр. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства.

27 марта спасатели сообщили, что в Хибинах в Мурманской области ищут лыжника, который мог упасть со склона горы Айкуайвенчорр. 28 марта было найдено его тело.