Под Мурманском обнаружили труп пропавшего без вести лыжника

Пропавший в горах под г. Кировск Мурманской области лыжник найден мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», — заявили в центре.

В ходе лыжного похода в районе горы Айкуайвенчорр, группа из трех лыжников совершала восхождение. Во время прохождения одного из участков горы один из членов группы пропал, вскоре выяснилось, что он погиб. Еще двое лыжников сейчас находятся в безопасности.

Синоптики отмечают, что в районе горы Айкуайвенчорр 28 марта пасмурно, температура воздуха на возвышенности не превышает двух градусов тепла. Также в этом районе идет ливневый снег, а видимость ограничена.

Ранее в Мурманской области туристы из Санкт-Петербурга попали под лавину — в результате погибла 12-летняя девочка. Группа, в которой были трое взрослых и 13 подростков, шла на лыжах по собственному маршруту и остановилась на привал — там на нее обрушилась снежная масса.