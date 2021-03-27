Житель Татарстана избил соцработницу за отказ дать сигарету

В Татарстане мужчина наехал на автомобиле на сотрудницу социальной службы и избил ее, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, нетрезвый мужчина подошел к соцработнице, выполнявшей обход пожилых подопечных. Он попросил у женщины сигарету, а после отказа сел в автомобиль и наехал на пострадавшую, после чего избил ее.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, по подозрению в совершении преступлении задержан 33-летний местный житель.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах произошедшего, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее в Красноярске мужчина натравил бойцовскую собаку на фельдшера, приехавшую на вызов к ребенку.