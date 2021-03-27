В Хибинах пропал лыжник

В Хибинах в Мурманской области спасатели ищут лыжника, который мог упасть со склона горы Айкуайвенчорр. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по области.

По предварительным данным, трое лыжников отправились в поход и проходили определенный участок горы.

«Во время лыжного похода один человек из группы пропал, возможно, упал со склона», — сказали в МЧС.

Спасатели проверяют маршрут и развернули поисково-спасательные работы.

Ранее в Мурманской области туристы из Санкт-Петербурга попали под лавину — в результате погибла 12-летняя девочка. Группа, в которой были трое взрослых и 13 подростков, шла на лыжах по собственному маршруту и остановилась на привал — там на нее обрушилась снежная масса.