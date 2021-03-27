Зеленский пригрозил ответом перед Богом за дискредитацию вакцин от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил политикам, дискредитирующим вакцины от коронавируса, ответом перед Богом. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

По словам Зеленского, украинские политики своими негативными высказываниями о вакцинах хотят заработать популярность, не обращая внимания на опасные последствия таких заявлений.

«Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент – решайте сами», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что власти страны активно работают для успешного выполнения плана вакцинации на Украине.

Ранее Зеленский подписал закон, снимающий с производителей вакцин от коронавируса ответственность за последствия вакцинации.