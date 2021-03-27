Зеленский пригрозил ответом перед Богом за дискредитацию вакцин от COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил политикам, дискредитирующим вакцины от коронавируса, ответом перед Богом. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

По словам Зеленского, украинские политики своими негативными высказываниями о вакцинах хотят заработать популярность, не обращая внимания на опасные последствия таких заявлений.

«Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент – решайте сами», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что власти страны активно работают для успешного выполнения плана вакцинации на Украине.

Ранее Зеленский подписал закон, снимающий с производителей вакцин от коронавируса ответственность за последствия вакцинации.