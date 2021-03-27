СМИ: в московском Парке Горького загорелся склад

В московском Парке Горького загорелся двухэтажный склад. Об этом пишет издание «Подъем» в Telegram со ссылкой на источник в МЧС.

«По адресу Крымский Вал, 9 с. 31 горит двухэтажное складское здание. Предварительно, возгорание на втором этаже», — сказал источник.

По информации ТАСС, площадь возгорания составляет 200 кв. м.

На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщалось. Что стало причиной пожара, не уточняется.

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