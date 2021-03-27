В метро Москвы зафиксировали рекордное с начала пандемии число поездок

На текущей неделе в московском метро было зафиксировано рекордное с начала пандемии коронавирусной инфекции число поездок, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На этой неделе мы зафиксировали рекордное количество поездок: за сутки в рабочий день в метро проезжали больше 7 млн человек — впервые с начала пандемии», – указано в сообщении.

По данным ведомства, пассажиропоток в метро восстановился на 80% по сравнению с уровнем доковидного 2019 года. При этом быстрее всего растет число пассажиров на станциях, расположенных рядом с железнодорожными вокзалами, крупными производствами и торговыми центрами.

27 марта суточная заболеваемость коронавирусом в столице снизилась после трехдневного подъема. Так, за сутки в городе подтвердился 1 551 новый случай COVID-19.

За весь период пандемии в Москве выявлено более 1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 16 тыс. из них — с летальным исходом. Выздоровели более 940 тыс. человек.