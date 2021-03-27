В Минске начались первые задержания перед акцией протеста

В Минске начались задержания в преддверии субботней акции оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

В ГУВД Мингорисполкома в свою очередь заявили, что предоставят комментарий позже.

Ранее в Минск ввели спецтехнику силовых структур.

27 марта в столице Белоруссии ожидается акция протеста, которая должна стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных в Минске на митингах в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.