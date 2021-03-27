Электричка насмерть сбила двух человек в Москве

В Москве электричка сбила двух человек на станции Покровское МЦД-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На железнодорожной станции Покровское электропоездом сбиты два человека», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие скончались на месте.

Причины произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее электричка сбила человека на станции «Андроновка» на востоке Москвы.