Электричка насмерть сбила двух человек в Москве
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве электричка сбила двух человек на станции Покровское МЦД-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На железнодорожной станции Покровское электропоездом сбиты два человека», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшие скончались на месте.
Причины произошедшего устанавливают правоохранители.
Ранее электричка сбила человека на станции «Андроновка» на востоке Москвы.
close