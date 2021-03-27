При взрыве в доме в Новой Москве пострадали четыре гражданина Турции

Четыре гражданина Турции пострадали после взрыва в строящемся частном доме в Новой Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Пострадавшим от 23 до 57 лет, их состояние оценивается как средней тяжести», — сказал собеседник агентства, отметив, что все четверо госпитализированы.

Источник добавил, что в строящемся доме был установлен газгольдер, который мог стать причиной взрыва.

Взрыв в строящемся трехэтажном доме в поселении Московский произошел вечером 26 сентября. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. По данным ведомства, всего пострадали пять человек — четверо взрослых и один ребенок.