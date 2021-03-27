Несколько человек получили ранения при стрельбе в Вирджинии

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) в субботу, 27 марта. Об этом сообщила местная полиция на странице в Twitter.

«Полиция Вирджинии-Бич расследует стрельбу с несколькими пострадавшими, чьи ранения могут представлять угрозу жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большое количество правоохранителей прибыли на место происшествия, которое произошло на пересечение 17-й и 22-й улиц.

В полиции призвали жителей временно избегать этот район.

23 марта стало известно, что не менее десяти человек, в том числе один полицейский, погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Боулдер (штат Колорадо).

До этого, 14 марта, два человека погибли и не менее 15 были ранены в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго. Отмечалось, что неизвестный открыл огонь после ссоры с другими людьми на вечеринке.