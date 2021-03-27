Казахстан получит 1 млн доз российской вакцины «Спутник Лайт»

Казахстан в апреле получит 3 млн доз китайской вакцины против коронавируса Sinovac и 1 млн доз российской вакцины «Спутник Лайт». Об этом заявил глава казахстанского минздрава Алексей Цой, передает «Интерфакс».

По его словам, казахстанская сторона уже договорилась относительно препаратов с правительством России.

Цой также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с американской компанией Pfizer о получении 3 млн вакцин от COVID-19.

Кроме того, еще 1 млн доз противокоронавирсной вакцины изготовит Карагандинский фармкомплекс. Министр отметил, что в ближайшее время в регионы Казахстана поставят 750 тыс. доз вакцины, произведенной в Караганде.

С 1 февраля в Казахстане начали вакцинировать население от коронавируса российской вакциной «Спутник V», созданной в России, с 23 февраля к процессу вакцинации добавлен препарат, произведенный в Караганде.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил обеспечить дополнительную поставку вакцины против коронавируса «Спутник V» в Казахстан.