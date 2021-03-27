Три человека погибли и 23 пострадали при обрушении дома в Каире

По меньше мере три человека стали жертвами обрушения 10-этажного жилого дома на востоке Каира рано утром в субботу, 27 марта. Об этом сообщает газета Al-Ahram.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 23 человека, их всех госпитализировали.

Инцидент произошел в район Омар бин аль-Хаттаб, рядом со станцией метро Омар бин.

В настоящее время спасатели ищут людей, которые могли остаться под завалами. Пока причина обрушения не называется.

По данным газеты, губернатор Каира, генерал-майор Халед Абдель Аал отправился на место происшествия. Он поручил сформировать инженерный комитет, который изучит разрушенное здание, прилегающую к нему собственность, и определит степень разрушения. Завалы будут устранены по завершению прокуратурой проверки.

Накануне, 26 марта, в строящемся частном доме в Новой Москве произошел взрыв. В здании взорвался газовый баллон, два человека были извлечены из-под завалов.