В Новой Москве взорвался жилой дом

Пять человек пострадали при взрыве в частном жилом доме в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что среди пострадавших четверо взрослых и один ребенок.

«В частном жилом доме, расположенном в поселении Московский в Новой Москве, произошел хлопок газа и последующее обрушение кровли жилого строения. В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами», — сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.