Школьников колледжа в Австралии принудили извиняться перед девочками за всех мужчин

Учеников колледжа в австралийском Брауэре заставили принести извинения одноклассницам за всех мужчин, чье поведение их когда либо обидело. Об этом сообщает 7news.

Об инциденте стало известно через мать 12-летнего ученика Даниэль Шефард.

«Ему сказали, что он должен встать и просто извиниться. И ученикам не объяснили, что они делают и зачем», — рассказала она.

При этом директор учебного учреждения признала, что такое решение было неэтичным. Однако, по ее словам, целью проведения такого мероприятия было обсуждение с учениками тему уважения к женщинам, наличие сексуального согласия и важность информирования о случаях насилия.

Данная программа, которая включала в себя извинения перед школьницами, была создана после скандала в колледже Мельбурна, где более десяти девушек пожаловались на нападения и приставания.