Власти Петербурга не исключили третьей волны COVID-19

Межведомственный координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге оценили эпидемиологическую ситуацию в городе на фоне продолжающейся пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что распространение COVID-19 в городе замедлилось «почти до уровня плато». Однако, согласно заявлению, ситуацию носит «нестабильный характер».

При этом представители совета не исключили наступление третьей волны коронавируса в городе.

В межведомственном совете указали на важность продолжения кампании по вакцинации населения от COVID-19 с целью достижения необходимого уровня коллективного иммунитета.

В Санкт-Петербурге полный курс вакцинации прошли около 263,5 тыс. граждан.

Ранее Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Петербурге.

В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».