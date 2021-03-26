Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом нового типа в регионе. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что около 80% пациентов с положительным анализом на коронавирус в Подмосковье — люди старше 60 лет.

«Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и просим в семейном кругу, разъясняем, что прививка, «Спутник» в частности, безопасна», — уточнил Воробьев.

При этом глава области добавил, что в кампании по вакцинации от COVID-19 ежедневно принимают участие почти 16 тыс. жителей области. По его словам, в начале кампании этот показатель находится на отметке 4 тыс. граждан.

Ранее стало известно, что в России замедлился темп распространения коронавируса.

В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».