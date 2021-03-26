Исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала о том, как прошло заседания наблюдательного совета АНО «России — стара возможностей», в котором принял участие президент России Владимир Путин.

По ее словам, на встрече не было «какого-то негатива и неудовлетворенности». «Были только пожелания к тому, как это [платформу] можно было бы улучшить», — сказала она.

Линдигрин добавила, что за время своего существования президентская платформа «Россия — страна возможностей» «полностью оправдала свое название, потому что лишний раз показала, что те, кто хочет, может найти себя, получить дополнительное образование, как сейчас говорит молодежь, прокачать свои скиллы».

«Причем платформа сегодня уже работает на разные возрасты участников, то есть начиная от школьников, для которые проходят конкурсные и проектные программы, и заканчивая уже вполне состоявшимися взрослыми людьми, которые имеют профессию и большой опыт за плечами», — добавила эксперт.

Вместе с тем она отметила, что платформа рассчитана не только на разные возрастные категории, но и на разную подготовленность участников.

«В результате проектов по стажировке или олимпиадам можно получить первую работу прошлым студентам или, благодаря проекту «Лидеры России», можно получить назначение в федеральные министерства или назначение губернатором — более громкая история», — напомнила Исполнительный директор АНО Институт региональных проблем.

Спикер также выразила мнение, что уже сейчас видна эффективность платформы, да и в дальнейшем, по ее мнению, все больше и больше людей будут обращать внимание на «РСВ» и участвовать в программах платформы.

«Даже сейчас, если мы говорим, что больше 25 тысяч человек стали победителями или призерами конкурсов и проектов, это уже очень много. Они получили поддержку и возможности для развития. Я думаю, что большое будущее у этой платформы», — заключила она.