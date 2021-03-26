Путин рассказал о своем падении с лошади

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин вспомнил, как на одной из тренировок упал с лошади. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» политик признался в своей любви к лошадям.

По его словам, он уже редко может позволить себе езду верхом на коне, однако он помнит, как учился этому.

Глава государства уточнил, что падение произошло из-за того, что он вылетел из седла.

Российский президент рассказал, что попросил личного оператора, который снимал происходящее, сохранить запись.

«Первый раз, когда я услышал от него такой ответ: я, говорит, сотру немедленно», — отметил Путин.

Ранее Путину предложили завести видеоблог.