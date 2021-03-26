СК опроверг данные о найденных черных ящиках вертолета Ка-32 в Калининградской области

Следователи опровергли сообщения об обнаружении черных ящиков вертолета Ка-32, который разбился в акватории Куршского залива в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Северо-Западному федеральному округу.

Там рассказали, что поисковые работы и работы по извлечению вертолета еще только планируются.

«Черные ящики не обнаружены и не поднимались. Такую информацию мы не подтверждаем», — добавили в ведомстве.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило об обнаружении черного ящика на месте крушения Ка-32.

Вертолет Ка-32 упал в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета, на борту находились три человека. На данный момент поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. В результате инцидента погиб бортовой механик, командир воздушного судна и второй пилот спасены, они были госпитализированы.

После крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Следствие рассматривает две версии произошедшего.