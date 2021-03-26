В Кремле рассказали о вакцинации дочерей Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дочки Владимира Путина сделали прививку от коронавируса.

«Насколько мне известно, да. Даже несколько раньше, Путин даже вроде бы сам об этом говорил», — ответил он на вопрос журналистов.

Глава государства сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса в рамках исследования вакцины в августе 2020 года. Сам президент вакцинировался 23 марта этого года. По словам Пескова, Путин прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными. Пресс-секретарь также отметил, что президент после прививки чувствует себя хорошо.