Найден черный ящик после крушения Ка-32 в Калининградской области

Найден черный ящик разбившегося вертолета Ка-32 в Калининградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«Один («черный ящик») достали», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пятницу в районе происшествия пройдут следственные мероприятия, в которых задействуют четыре судна МЧС.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-32 упал в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета, на борту находились трое человек. На данный момент поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. В результате инцидента погиб бортовой механик, командир воздушного судна и второй пилот спасены, они были госпитализированы.

После крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Следствие рассматривает две версии произошедшего.