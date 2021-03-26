Разработчики «Спутника V» ответили Макрону на слова о войне из-за вакцин

Разработчики «Спутника V» ответили на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что сейчас ведется новая мировая война из-за вакцин. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

«Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну», — говорится в сообщении.

Разработчики также предложили Франции начать производить препарат у себя в стране.

«Производство различных вакцин — это путь к вакцинной независимости. Вместе мы сильнее!» — говорится в заявлении.

Ранее Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявил, что Европа столкнулась с новым типом мировой войны, связанным с вакцинацией, в частности из-за действий России и Китая.

До этого французский лидер сообщал, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от коронавируса нового типа к лету текущего года.