У бизнесмена похитили сумку с 7,2 млн рублей на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы неизвестные украли у директора фирмы сумку с 7,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Пострадавший заявил полиции, что ограбление произошло по адресу Волгоградский проспект, дом 26, строение 1.

Шестеро неизвестных похитили сумку с несколькими миллионами и скрылись, предположительно, на автомобиле BMW.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Грабители разыскиваются.