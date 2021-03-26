У бизнесмена похитили сумку с 7,2 млн рублей на юго-востоке Москвы
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На юго-востоке Москвы неизвестные украли у директора фирмы сумку с 7,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
Пострадавший заявил полиции, что ограбление произошло по адресу Волгоградский проспект, дом 26, строение 1.
Шестеро неизвестных похитили сумку с несколькими миллионами и скрылись, предположительно, на автомобиле BMW.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Грабители разыскиваются.
Ранее a
close