На «Фукусиме» обнаружили утечку радиации

Гелеобразная масса, излучающая радиацию, обнаружена в месте хранения радиоактивных отходов на территории атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию Tokyo Electric Power (TEPCO).

По мнению компании, в этом месте произошла утечка отходов из-за коррозии одного из контейнеров. На данный момент сведений о повышении уровня радиации в точках замера на территории АЭС нет, компания собирает информацию о произошедшем.

11 марта 2011 года в водах Тихого океана недалеко от Токио началось землетрясение магнитудой 9,0, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате произошла авария на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в одноименной префектуре. Системы АЭС приняли сигнал о землетрясении, отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения, однако 15-метровая волна пробила ограждения станции и разрушила эти системы, что привело к серии взрывов и выбросу радиоактивных материалов. Аварии был присвоен максимальный седьмой уровень.