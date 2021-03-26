Уголовное дело возбуждено после крушения Ка-32 под Калининградом

После крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело заведено по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-32 упал в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета, на борту находились трое человек. На данный момент поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. В результате инцидента погиб бортовой механик, командир воздушного судна и второй пилот спасены, они были госпитализированы.