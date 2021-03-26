Европа планирует стать лидером по производству вакцин от COVID-19

Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от коронавируса нового типа к лету текущего года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Трансляцию вел телеканал BFMTV.

«Европа станет к лету континентом, который производит самое большое количество вакцин [от коронавируса] в мире», – заявил французский лидер.

По его словам, в Европе имеются различные мощности, необходимые для полного цикла производства вакцин.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа находится в начале третьей волны распространения новой коронавирусной инфекции. По ее словам, во многих странах-членах ЕС заболеваемость COVID-19 снова растет, в основном из-за «британского» штамма коронавируса, который выявлен во всех государствах Евросоюза.