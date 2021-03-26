Глава Еврокомиссии заявила о начале третьей волны COVID-19 в Европе

Европа находится в начале третьей волны распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.

«Мы находимся в начале третьей волны [COVID-19] в Европе и многих странах-членах Евросоюза заболеваемость снова растет, в основном из-за варианта [коронавируса] B117 («британский» штамм. – примечание «Газеты.Ru»), который на данный момент выявлен в каждом государстве ЕС», – заявила глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, темпы увеличения смертности от коронавируса в европейских странах ниже темпов распространения патогена, что является «самым первым эффектом» вакцинации населения старше 80 лет. При этом она добавила, что ситуация в Европе вызывает беспокойство.

24 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирусная инфекция продолжит распространяться в Европе в течение следующих четыре недели.