Москвич случайно выстрелил в сына из пистолета

В Москве мужчина случайно выстрелил в своего сына из травматического пистолета. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Отмечается, что ребенок доставлен в больницу.

«По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи проверят инцидент на признаки преступления по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).