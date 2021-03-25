В Москве выявлено 1 787 новых случаев COVID-19

В Москве зарегистрировали 1 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Днем ранее был выявлен 1 431 случай инфекции.

По данным штаба, в столице вылечились еще 1 722 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, которые выздоровели от COVID-19, достигло 937 122.

Сообщается, что за последние сутки в городе были госпитализированы еще 769 человек с данным заболеванием.

Отмечается, что за сутки умерли 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Как сообщалось в четверг, 25 марта, в России выявили новый 9 221 случай коронавирусной инфекции.