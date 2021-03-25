В УФСИН рассказали о состоянии здоровья Навального

Отбывающему наказание в колонии во Владимирской области Алексею Навальному провели плановое медобследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

«24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что состояние здоровья Навального оценивается как стабильное и удовлетворительное.

Ранее адвокаты Навального заявили, что их не пустили к подзащитному в колонию, объяснив это наплывом посетителей и занятостью кабинетов для свиданий. При этом в этот день юристы видели только одного посетителя. Сторонники осужденного предположили, что его состояние здоровья ухудшилось.

2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание было заменено на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области.