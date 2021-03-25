В Москву пришла метеорологическая весна

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец заявил о приходе метеорологической весны в Москву. Его слова приводит РИА «Новости».

Синоптик пояснил, что началом метеорологической весны считается то время, когда среднесуточная температура устойчиво выше нуля градусов.

«То есть ночная плюс дневная температура делится пополам, и результат выше нуля. И это не на один денек, а уже встает на весенние рельсы», — сказал он.

Тишковец отметил, что метеорологическая весна пришла в столицу с опозданием на четыре дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве растает снег. Также он заявил о завершении зимних циркуляционных процессов в атмосфере в центре Европейской России.