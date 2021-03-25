Синоптик предупредил о наступлении синоптического сезона весны в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал завершении зимних циркуляционных процессов в атмосфере в центре Европейской России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что им на смену пришли весенние процессы, что означает наступление синоптического сезона весны.

«В нынешнем году и настрой весенний, и циркуляционные особенности атмосферы говорят о том, что начался естественный синоптический сезон весны», — сказал Вильфанд.

При этом синоптик подчеркнул, что циркуляция атмосферы изменяется на весенний лад, но это не значит, что погода будет очень теплой.

По его словам, весенний синоптический сезон длится до первой декады мая с возможными отклонениями на 10 дней. После этого, уточнил Вильфанд, начнется синоптический сезон - первая половина лета.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.