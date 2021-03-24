Свидетель по делу Голунова покинул Россию

Экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров покинул Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Щиров выступает свидетелем по делу против бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.

Источник уточнил, что Щиров не отвечает на звонки.

«Предположительно, он покинул территорию РФ и находится за границей», — сказал собеседник.

Ранее понятой по делу задержавших Голунова экс-полицейских признался, что ему заплатили две тысячи рублей.

Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.