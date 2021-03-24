Третья часть фильма митрополита Тихона о революции февраля 1917 года вышла на «России 24»

В дневном эфире телеканала «Россия 24» продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года.

Третья серия называется «Если все цвело, то что загнивало?». Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

«Многие предвоенные достижения Российской империи были развиты в советские годы, но они вовсе не были результатом революции. Это мы можем сказать совершенно точно», — предваряет митрополит Тихон новую серию своего фильма.

«И социальные лифты, и образование, и энтузиазм народа… Все это уже было в досоветское время. Советская же власть получила беспрецедентное, колоссальное наследство», — констатировал автор.

По его оценке, революция отбросила Россию далеко назад. «И догонять весь цивилизованный мир нам пришлось ценой невероятного напряжения и гигантских жертв», — уверен митрополит Тихон.

Он также высказался о роли прогрессивной части общества в Российской империи.

«Это была особая материя в российской истории. Передовое общество — а именно оно было двигателем февральского переворота и всех тех перемен, которые так страшно отразились на судьбах страны и народа — это вообще особая тема. Это такое государство в государстве со своими законами, со своей вооруженной армией — террористов. Террористы ведь поддерживались прогрессивным обществом. А это общество со своими законами, прессой, со своими присягами… », — рассказывает митрополит Тихон.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.