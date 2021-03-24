Военная хунта в Мьянме освободила сотни задержанных демонстрантов

Военная хунта Мьянме начала освобождать протестующих, задержанных в среду, 17 марта, сообщает Reuters.

В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти военными, которые свергли гражданское правительство. Последние две недели власти применяют более жесткие методы разгона демонстраций: помимо слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль силовики теперь используют и боевое оружие.

Власти не сообщают, сколько именно было освобождено протестующих.

«Все освобожденные — это те, кто арестован из-за протестов, а также из-за ночных арестов или те, кто собирался что-то купить», — сообщил член юридической консультативной группы, который также заявил, что видел, как уезжали около 15 автобусов.

Группа активистов Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP) утверждает, что не менее 2000 человек были арестованы в ходе подавления военными протестов. В столице Мьянмы Янгоне местные предприниматели продолжают протест, прекратив обслуживание.

Ранее стало известно, что в Мьянме 38 человек погибли в результате одного дня протестов