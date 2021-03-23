Следователь заявил, что за «скопинским маньяком» постоянно следит полиция

Старший советник юстиции, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании уголовного дела «скопинского маньяка», Дмитрий Плоткин заявил, что Виктор Мохов находится под постоянным наблюдением правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что возле дома Мохова постоянно дежурит машина полиции. По его словам, сотрудники правоохранительных органов сопровождают «скопинского маньяка» даже во время похода в магазин.

«Он (Мохов. — «Газеты.Ru») не имеет права уходить далеко, постоянно должен отмечаться, постоянно его контролируют», — сказал Плотников.

Следователь добавил, что преступник после освобождение из тюрьмы рад вниманию СМИ, поэтому общается с журналистами: «его пиарят, а он и доволен».

Ранее глава СК Александр Бастрыкин приказал проверить «скопинского маньяка» после интервью журналисту Ксении Собчак.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.