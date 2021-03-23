Европа прибегнет к юридическим действиям против АstraZeneca

Европа прибегнет к юридическим действиям в отношении англо-шведской компании АstraZeneca, которая является производителем вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что такое решение принято из-за недопоставки препарата.

По его словам, юридические меры будут предполагать «пропорциональные ограничения экспорта».

«Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена, при этом страны ЕС остро зависят от нее для выполнения своих планов вакцинации», — сказал Шефчович.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС.

До этого ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Позже Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность данного препарата.