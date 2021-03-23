С подачи НОМ предъявлено обвинение экс-главе одной из пензенских УИК

Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю одного из УИК Пензенской области за фальсификацию итогов голосования на губернаторских выборах 2020 года, говорится в сообщении Независимого общественного мониторинга.

«На участке не присутствовали независимые наблюдатели, только видеокамеры. История как известно не знает сослагательного наклонения, но в ситуации с пензенской УИК вывод однозначен: если бы на участке работали грамотные наблюдатели, такого драматического поворота ситуация бы не приобрела», — отмечается на сайте НОМ.

«13 сентября 2020 года председатель УИК № 378 Бессоновского района Пензенской области поставила отметку о голосовании напротив фамилии одного из кандидатов в 1.324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня по выборам главы региона и довыборам депутатов Госдумы). При этом проголосовать в этот день смогло всего 204 человека. Уголовное дело по этому случаю было заведено тогда же в 2020 году», — напоминает предысторию НОМ.

Как только стало известно о случившемся, корпус «За чистые выборы», являющийся партнером Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», взял разбирательство под особый контроль.

На участке в момент совершения фальсификации не находилось ни одного независимого наблюдателя, который мог бы оперативно сообщить о происходящем и принять участие в предотвращении грубого нарушения. Итог истории печален: председатель комиссии, фальсифицировавший результаты выборов, сегодня обвинен в преступлении, констатирует НОМ,

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) всегда подчеркивала, что в основе развитой избирательной системы, построенной на доверии избирателей к выборам, должен быть качественный независимый контроль со стороны самих граждан страны. «Вот почему пензенская история, на наш взгляд, должна научить главному: любое преступление должно и будет наказано. А чтобы не доводить до ситуации, когда председателю УИК захочется нарушить закон по каким-то личным мотивам, избирательная система должна иметь противовес в виде контролера, которым является независимый наблюдатель», — убеждены в НОМ.