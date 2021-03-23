Голикова заявила, что оснований для локдауна в России нет

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нет оснований для локдауна.

«Мы сейчас не видим оснований для закрытия. Мы находимся в периоде стабилизации и снижения», — сказала она RT.

Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась в стране с декабря.

При этом она не исключила, что в России может быть «небольшой подъем» заболеваемости.

Ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом заявлял президент России Владимир Путин.

По последним данным, в России зарегистрировано 4 474 610 случаев коронавирусной инфекции, из них 95 818 — с летальным исходом. За прошедший день коронавирус был подтвержден у 8 457 человек.