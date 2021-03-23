Гражданин КНДР впервые был экстрадирован в США

Гражданина КНДР впервые в истории экстрадировали в США. Об этом сообщает сайт американского Минюста.

Как сообщается, гражданин Северной Кореи, 55-летний Мун Чхоль Мен был экстрадирован в Соединенные Штаты после почти двух лет судебных процедур.

Отмечается, что мужчина и его сообщники обвиняются в отмывании денег на сумму более $1,5 млн.

«Он — первый сотрудник северокорейской разведки и второй в истории сотрудник внешней разведки, который был экстрадирован в Соединенные Штаты за нарушение наших законов», — сказано в сообщении.

Согласно обвинительному заключению и другим судебным материалам, Мун Чхоль Мен с апреля 2013 года по ноябрь 2018-го вступил в сговор с другими лицами «с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США».