Гражданин КНДР впервые был экстрадирован в США
Антон Демидов
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Гражданина КНДР впервые в истории экстрадировали в США. Об этом сообщает сайт американского Минюста.
Как сообщается, гражданин Северной Кореи, 55-летний Мун Чхоль Мен был экстрадирован в Соединенные Штаты после почти двух лет судебных процедур.
Отмечается, что мужчина и его сообщники обвиняются в отмывании денег на сумму более $1,5 млн.
«Он — первый сотрудник северокорейской разведки и второй в истории сотрудник внешней разведки, который был экстрадирован в Соединенные Штаты за нарушение наших законов», — сказано в сообщении.
Согласно обвинительному заключению и другим судебным материалам, Мун Чхоль Мен с апреля 2013 года по ноябрь 2018-го вступил в сговор с другими лицами «с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США».