Путин назвал вакцинацию россиян задачей номер один

Вакцинация россиян от коронавируса — задача номер один. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

«Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один — вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что одним делом является производство на иностранных площадках, а другим — обеспечение нужных объемов внутри страны.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Россия планирует привить от коронавируса 30 миллионов человек до 15 июня.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В стране коронавирусом заразились 4 466 153 человека, скончался 95 391 пациент.