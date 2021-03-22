Голикова попросила россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском. Об этом пишет РИА «Новости».

«Здесь (перед отпусками) очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи», — сказала Голикова на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса с президентом России Владимира Путина.

Также Голикова поблагодарила президента за поддержку и веру в российских ученых.

«А мы реально смогли и сможем еще и другое», — добавила вице-премьер.

Ранее Путин поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальном поощрении ученых за разработку вакцин от коронавируса.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В стране коронавирусом заразились 4 466 153 человека, скончался 95 391 пациент.